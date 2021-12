Los colegios cerrarán a partir del 20 de diciembre, una semana antes del inicio de las vacaciones de Navidad, porque los niños, entre los que se registran las mayores tasas de covid-19, podrían contagiar a sus familiares adultos, dijo Rutte en una conferencia de prensa en La Haya.

"Evidentemente, no es el mensaje feliz que esperábamos en vísperas de la Navidad. Pero no es una sorpresa", afirmó. "No podemos ignorar la señal sobre la variante de ómicron".