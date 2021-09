Así lo confirmó en comunicación con Radio Nacional. Según detalló, se aguardan cerca de 3.500.000 de dosis anticovid antes de terminar el año, de las cuales, en su gran mayoría son de Pfizer, vacuna que está habilitada para dicha franja etaria.

“Después de recibir las vacunas, se vería la factibilidad de vacunar a los de 12 a 18 años para tener una inmunidad relativamente buena y tener una vida relativamente normal”, expresó.

Por otro lado, dijo que para menores de 12 años todavía no está aprobada la vacunación de emergencia, sin embargo, reconoció que para el próximo año se estarían comprando más vacunas.

En ese contexto, el ministro adelantó que para el 2022 se adquirirán entre 12 millones y 14 millones de dosis, de tres plataformas, para inmunizar a gran parte de la población.

“Dentro de la planificación de compra para el 2022 se estarían adquiriendo la Pfizer, Moderna, AstraZeneca, esas tres en principio, no se descartan del todo las otras vacunas, pero ya tenemos suficiente cantidad”, reiteró.

Recordó, a su vez, que la meta inicial era llegar al 30% de la población vacunada a diciembre del 2021, no obstante, se pudo superar el objetivo, ya que actualmente se ha vacunado con una dosis a más del 60%, y con ambas a más del 40%.

“Las personas de 18 años en adelante son 4.500.000, ya estamos llegando a 2.700.000, es prácticamente el 60% – 65% de vacunadas con una dosis, y poco más de 1.800.000 con dos dosis, que correspondería al 40% – 45% aproximadamente”, detalló.

En tal sentido, sostuvo que estarían llegando a todos los rangos etarios, ya se llamó a toda la población vacunada, ahora van por los rezagados que por algún motivo no pudieron vacunarse en los días establecidos, por lo que seguirán insistiendo con este grupo.

Finalmente, Borba anunció que se saldrá a buscar a la gente que no pudo acercarse a los vacunatorios, principalmente a los adultos mayores y encamados, también a los adolescentes sanos.

“Todavía son 1.700.000 personas que por algún motivo no se vacunaron, vamos a seguir insistiendo con ellos, pero las vacunas no son obligatorias. No se habla de la vacunación obligatoria en el país”, puntualizó.