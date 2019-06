Los damnificados por la crecida en las zonas de los Bañados Norte y Sur se ven obligados a dejar sus hogares y muchos no pueden llevar a sus mascotas, otros no quieren y en el peor de los casos no solo los abandonan sino que los amarran antes de marcharse.

“Es caótica la situación animalera, pero se trata de hacer lo humanamente posible para que no sufran tanto”, comentó Isabel Mezquita , presidenta de la Coordinadora de Emergencia Animal, en charla con la 650 AM.

Reveló que son los gatos los que más sufren, pues se los abandona más que a los perros y también se los adopta menos.

Unas 60 mascotas por día son rescatadas por la Coordinadora de Emergencia Animal, en las zonas de los Bañados. pic.twitter.com/eqJdO24i38 — Gaby (@Gabymarmori) 5 de junio de 2019

Explicó que este año por primera vez la SEN asistió a algunos refugios mediante la provisión de balanceados, materiales, chapas, tejidos y otros elementos para acondicionar los espacios.

No obstante, aclaró que sigue pendiente el cumplimiento del compromiso que asumió el presidente Mario Abdo Benítez, sobre la designación del responsable de la Dirección de Protección Animal, creada por ley en el 2013