Hace unos días, Ña Teresa Barreto solicitó, a través de un video, a las autoridades de Paraguay y Estados Unidos, que se conceda el Tratado Interamericano de Traslado de Condenados en el Extranjero para que el connacional pueda cumplir su condena en nuestro país y así volver a verlo por última vez.

Hoy, su hijo envió una carta mediante la cual se dirige a sus amigos, conocidos y familiares que siempre están pendiente de él, expresa su agradecimiento a los mismos por tantas palabras de aliento y pide que todos pasen una Navidad en familia, reunidos y cuidándose siempre los unos a los otros.

En sus líneas expresa la dura vivencia tras las rejas, en especial por el confinamiento ahora con el rebrote del Covid-19, y revela su tremenda añoranza de nuestro país, su comida y su gente.

El expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, de la Conmebol y exvicepresidente de la FIFA fue acusado de varios hechos punibles. Durante el juicio fue declarado inocente de lavado de dinero y fue absuelto de recibir coima, pero es considerado culpable por el cargo de conspiración de lavado de dinero de terceras personas.

A CONTINUACIÓN TRANSCRIBIMOS LA CARTA COMPLETA

Queridos amigos, hace demasiado tiempo tenía muchas ganas de poder escribirles. Lastimosamente hace casi un mes, por un rebrote de este terrible virus, nuestra unidad Dolphin fue forzada a sufrir un encierro total.

Durante el encierro, esperábamos con ansias los jueves y viernes para poder ir al patio y disfrutar por unas horas de estar al aire libre, se volvía una necesidad, es salud pura.

El doble encierro fue muy duro, pero yo me mantengo siempre muy confiado, con fe y esperanzas.

En esos días, no queda mucho más que leer. Por suerte, para mi leer fue siempre una pasión y los contenidos ahora son una compañía permanente. La radio también fue fundamental para poder mantenernos informados de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, escuchar AM siempre me trajo a la mente los más gratos recuerdos.

Lastimosamente el rebrote del virus ha sido muy fuerte y complicado, tanto acá como en nuestro hemisferio. Dios quiera que este terrible flagelo que vive el mundo pueda ser tratado y que las personas puedan volver a sus trabajos, a sus vidas, y que las familias puedan volver a unirse.

Es muy importante para mí agradecerles de nuevo por el apoyo que le han dado a mi familia y en especial a mi querida mamá. Gracias por no dejarlos solos nunca y regalarme tantas hermosas palabras de apoyo, sus líneas me van a acompañar toda la vida. Recibimos de todos ustedes tantos gestos, tanta amistad, tantos deseos de buena fe, les aseguro que cuando pueda voy a contestarles a todos.

Quiero decirles que extraño el terruño, el techaga’u es grande. Está a la orden del día un mbeyú, un soyo con tortilla, me hace mucha falta.

Es difícil para mí no emocionarme hasta las lágrimas, algo que intento evitar, porque para permanecer fuerte en este lugar hay que dejar algunas emociones de lado. Es un día a la vez y es la supervivencia por encima de todo. Justamente el amor que tengo a mi tierra, a mis familiares, a mis tantos amigos me dan mucha fuerza para seguir luchando.

Les escribo con el espíritu de Navidad, un día especial para todas nuestras familias. Deseo que pasen junto a sus seres queridos, con cuidado, pero que pasen en alegría, paz, y mucho amor.

Desde el fondo de mi corazón, esos son mis deseos. Que Dios los bendiga y a mi querido Paraguay.

Juan