En charla con la radio 970 AM, el concejal capitalino Óscar Rodríguez sostuvo que analizarán declarar emergencia en Asunción ante la última lluvia del viernes, que ocasionó varios destrozos.

El presidente de la Junta Municipal responsabilizó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por el lento proceso de las obras pluviales que deben hacerse mediante la modalidad llave en mano, donde la empresa debe encargarse de la fuente de financiamiento y la deuda luego la paga el municipio.

En ese sentido recordó que hace dos años iniciaron un proceso de licitación para el desagüe de siete cuencas, por un valor total de 90 millones de dólares. Contó que Contrataciones evaluó el caso y recién después de dos años respondió que la Municipalidad de Asunción no tenía la capacidad de endeudarse por ese monto, y que solo lo podía encarar el Gobierno Central. Entonces, según añadió el edil, optaron por dividir la licitación en lotes y hacerlo solo en tres cuencas, por un valor de 20 millones de dólares.

Durante la entrevista cuestionó la burocracia de la DNCP para responder una simple consulta y lamentó que se echa la culpa a la Intendencia y Junta Municipal por la falta de infraestructura.

Sin embargo, Pablo Seitz Ortiz, titular de la DNCP, rechazó que haya trabado el proyecto de desagüe pluvial en Asunción, tal como denunció el concejal Nenecho Rodríguez, y afirmó que de ninguna manera su ente tiene la competencia de decir al municipio hasta cuánto puede endeudarse.

“El proceso ya fue adjudicado hace bastante tiempo. Aparentemente hubo un problema con el financista del procedimiento porque las condiciones financieras del municipio no son las adecuadas. En septiembre del 2018 me consultaron cómo operativizar el proceso licitatorio”, dijo y añadió que luego de un mes ya dio la respuesta a la comuna, no así casi dos años.