El doctor Silva explicó que, tras varios meses de pocos casos activos de coronavirus en San Pedro, en las últimas semanas se registró un aumento considerable de infectados, incluso el fallecimiento del reconocido comunicador Celso Aguilera, de Radio Nacional, a causa de la enfermedad.

Con relación a la cuarentena voluntaria estricta, indicó que es impulsada por el gremio médico e incluye a los 18 distritos que conforman el departamento de San Pedro.

“Este es un llamamiento de muchos sectores. Los casos graves en los hospitales no son buenos debido a la letalidad de la enfermedad, además la falta de equipamientos y porque no estamos preparados para recibir un aumento de pacientes en internación y en terapia mucho menos”, expresó en contacto con la 800 AM.

El aislamiento estricto se propuso a raíz de la falta de medicamentos, personal médico, equipamientos e infraestructura y tecnología en los hospitales, además de la alta letalidad y la baja supervivencia de pacientes en terapia intensiva, según el especialista.

En cuanto a su implicancia, detalló que incluye evitar salidas innecesarias por parte de los pobladores, utilizar el tapabocas, lavado frecuente de manos y respetar el distanciamiento social. “Estos son los 4 elementos de la cuarentena estricta voluntaria”, apuntó.

A mayor circulación de personas, mayor circulación del virus, mencionó el doctor Silva, quien al mismo tiempo manifestó que, tras 130 días de cuarentena, mantuvieron al mínimo el movimiento en la zona.

Comité Operativo de Emergencia (COE)

Existen 2 niveles de COE en San Pedro: el departamental y el distrital.

Los COES son coordinaciones integradas por instituciones en función de un plan que contiene el elemento fundamental de controlar la circulación, además de vigilar, mantener la bioseguridad e impulsar la educación sanitaria.

En cuanto a la sostenibilidad, el médico indicó que se perdió con el tiempo, por lo que solicitó a las autoridades del COE Departamental y el COE Distrital que cumplan con sus funciones "de coordinar e integrar las tareas de logística y comunicación para toda la comunidad, ya que es ahí donde se gana y no en los hospitales”, aclaró.