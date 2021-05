La Lic. Elizabeth Marín relató en entrevista con C9N que su papá Ignacio Marín, de 76 años, se encuentra internado en el Hospital Nacional de Itauguá desde hace nueve días.

Por complicaciones del Covid-19 necesita con suma urgencia ser trasladado a una sala de terapia intensiva, sin embargo, no hay camas disponibles por lo que fue ingresado a la lista de espera pero sin tener respuestas hasta el momento.

“Mi papá cursa una neumonía bilateral, saturaba bien pero desde el martes se le complicó todo. La doctora que lo asiste me dijo que ya le pusieron en la lista de espera para UTI, cosa que no se remitió al SEME. Ayer me avisaron que sigue muy delicado mi papá”, expresó la profesional de enfermería.

Contó que no sabía qué hacer o qué puerta tocar para hallar respuestas y confesó que, siendo parte del personal de salud sintió impotencia, además de no saber con certeza en qué condiciones se encontraba su padre.

“Yo le pido al ministro de Salud, Julio Borba; al presidente, Mario Abdo Benítez, que se hagan cargo de esto. Por favor necesito una cama de terapia intensiva para mi papá. Misericordia les pido”, suplicó la afectada.

La misma medida fue tomada días atrás por una joven embarazada que se encadenó frente al Ministerio de Salud para exigir una cama de UTI para su papá, quien se encontraba internado en el Hospital Distrital de Ñemby.