Raimundo Sánchez Argüello, nombrado recientemente como director del INTN por el presidente de la República Mario Abdo Benítez, se refirió a las publicaciones que lo sindican como “compravotos”. Dijo que no cometió tal delito electoral pero no supo explicar un detalle que aparece en la foto por la que se lo incrimina.

El martes, el diario HOY Digital publicó la noticia del nombramiento del ingeniero Sánchez Argüello al frente del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El profesional, quien además es docente universitario, fue cuestionado por haber sido captado en una imagen en las inmediaciones de un local electoral el día de las elecciones generales de abril con dinero en mano.

Las publicaciones lo sindicaron como “compravotos” y el hecho generó el repudio de sus alumnos, de sus colegas docentes e incluso del Círculo de Ingenieros Colorados (CIC).

A raíz de la publicación, el ingeniero Sánchez llegó hasta la redacción de nuestro diario para expresar su versión sobre los hechos. “El título de la nota habla de ‘compravotos’ nominado al cargo de director general de INTN. Yo no soy ‘compravotos’, no fui ‘compravotos’… no cometí ese delito en ningún momento”, espetó.

Consultado sobre qué hacía con ese dinero ese día, explicó que es dirigente de base de la ANR y que durante el “Día D” se deben administrar la logística y los recursos. Expresó que la foto fue tomada en las inmediaciones de la escuela Santa Ana, en el bañado Sur de Asunción a las 7:05. “Los recursos que pone la Justicia Electoral no son suficientes. No vienen todas las reglas, el papel higiénico, a la gente de la mesa se le lleva desayuno… También tenemos gente que se desplaza en vehículos, hay que comprar combustible…”, expresó.

En ese momento, puntualizó que la imagen fue tomada en un horario en el que las puertas estaban abiertas pero el local en sí aún no estaba habilitado para ejercer el derecho al voto. “Definitivamente en ese momento no se estaba haciendo compra de votos. Sin mentirle, yo tenía dinero para pedirle a la gente que traiga cosas”, explicó.

Consultado sobre cuál fue la necesidad, cuánto dinero proveyó y a qué persona, Sánchez mencionó que estaban comprando útiles faltantes a los componentes de mesa y que en sus manos tenía billetes de entre G. 5 a 10 mil que en ese momento eran para “compras pequeñas”. Sostuvo que la adquisición de los materiales se realizaba en una librería de barrio que no expedía boletas porque al ser domingo no estaban abiertos los locales grandes que de por sí ya estaban distantes del local de votación.

Dadas sus manifestaciones, Sánchez dejó entrever que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no repartió los materiales al local de votación. Al respeto, respondió que habían bolígrafos que no escribían.

En ese momento, interrumpió la entrevista una persona que se identificó como Juan Rojas, quien no tiene cargo en el INTN y que acompañó a Sánchez para realizar la aclaración. Rojas mencionó que ese día se hizo correr un rumor de que los bolígrafos no iban a funcionar y que los marcados en las actas iban a poder ser borrados por lo que hubo que reemplazar todos los útiles.

NO SUPO EXPLICAR

Le consultamos a Sánchez sobre sus dichos, sobre el porqué si eran las 7:05 y aún no estaba habilitado el local para sufragar, en la imagen aparece una persona con boletas de votación en mano, aparentemente preparada para llevar el dinero que tenía.

Al respecto respondió: “honestamente con ese tema estoy descolocado. Sin mentir, no sé cuál fue la intencionalidad, no me explico cómo apareció una boleta. Le pido que chequee la hora de la foto”. Ante sus declaraciones, le recordamos que fue él mismo el que respondió que la foto fue tomada a las 7:05 y nuevamente abordado sobre la aparición del comprobante de voto dijo: “no puedo explicarte”.

“Yo no quiero entrar a explicar lo de la boleta. Podría tener muchas explicaciones. No sé porqué apareció o cuál fue la intención”, indicó Sánchez quién dijo que se logró identificar al responsable de haber tomado la foto y que sería una afiliada del PLRA.

REACCIONES DE ALUMNOS, DOCENTES E INGENIEROS

Sobre la reacción de los alumnos, que pegaron los posteos en redes sociales y las publicaciones que lo sindicaban como compravotos, expresó que no le preguntaron y que no converso con sus alumnos hasta que redactó un descargo que puso a conocimiento del estudiantado. Sin embargo, expresó que al respecto no hubo una nota recriminatoria por parte de las autoridades de la Universidad Católica de Asunción, donde enseña.

Con respecto a la nota de la Asociación de Profesores de la UCA, mencionó que son personas mayores, que son sus colegas y que debieron haberle consultado antes de publicar la misiva. Nuevamente, explicó que el descargo que redactó fue puesto a consideración de los docentes.

Y finalmente, sobre la postura del Círculo de Ingenieros Colorados (CIC) que fue solo a través de su cuenta de Twitter, explicó que no sabe si el mismo círculo o solo algunos socios son responsables de la postura pero aclaró que él no pertenece al gremio por cuestiones personales.