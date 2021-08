La dermatóloga Ana Claudia Rivas, internista y jefa de residentes del Servicio de Dermatología del Hospital de Clínicas, expresó su preocupación ante el incumplimiento de las mínimas medidas sanitarias. “Hay un relajo generalizado y esta semana se notó aún más”, dijo sobre las fiestas que se registraron el fin de semana.

Si bien destacó que la situación está mejor al comparar a los anteriores meses críticos, resaltó que eso no implica que no debamos seguir cuidándonos del virus, atendiendo que mucha gente aún no se inmunizó, ya sea porque no quiere o porque no le alcanzó la dosis.

“Mucha gente no se vacunó y mucha gente no quiere luego vacunarse. En estos días tuve una paciente con Covid, tenía 76 años, era asmática y sufría de cardiopatía. Ella me dijo que no se quiso vacunar, siendo que cumplía todos los requisitos para acceder a la inmunización”, dijo al canal GEN.

Rivas cuestionó que el descontrol e inconsciencia que se da apenas la situación empieza a mejorar, genera una tremenda desconfianza en el ambiente. “Van a un lugar cerrado donde evidentemente está la gente aglomerada y sin tapabocas. Solo debe haber tres personas sin inmunizarse y ahí empieza la cadena”, agregó.

“La gente tiene que estar consciente que por algo no está permitido. Hay que respetar. No es que nosotros los médicos queremos no queremos que salgan, nosotros queremos salir también, solo que hay que regular”, dijo por último.