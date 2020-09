Carlos Capurro, experto en seguridad y defensa, mencionó a la radio Universo 970 AM que al analizar los secuestros anteriores, se puede determinar que el tiempo juega a favor de los epepistas. “Jugar con el tiempo les deja a ellos como los dueños reales de la situación, quiénes marcan los plazos y las condiciones. El transcurso del tiempo muestra además la ‘ineficiencia’ del Estado, como un actor que no hace nada o que no tiene la iniciativa estratégica”, esgrimió.

El especialista explicó que en estos casos se aplica una máxima en la que, si el Estado no consigue un resultado concreto, significa que está perdiendo, mientras que para los guerrilleros, el no perder equivale a un triunfo.

Capurro señaló que una situación de “jaque” permanente en estas cuestiones tiene altas posibilidades de un desenlace negativo. “En poder de fuego ellos no tienen la posibilidad de doblegar al Estado, entonces a través de este tipo de situaciones buscan generar estos escenarios que demuestren la ‘inutilidad’ del Gobierno. Nos lleva a pensar también que la retención del señor Denis se vuelve una garantía o un escudo ante cualquier operación que pueda realizar el Gobierno, es el as bajo la manga con lo que ellos cuentan”, resaltó el experto.

Por otra parte, dijo que le cuesta mucho encontrar el sentido a la conferencia de ayer, en la que se informó que el liberado Adelio Mendoza dio positivo a Covid-19 y que es muy probable que también lo tenga el secuestrado Óscar Denis. Aseguró que esta noticia solo transmite una angustia tremenda a la familia y no logra el cometido, si así lo fuera, de sensibilizar a los integrantes del EPP para que dejen en libertad al hombre que está en grupo de riesgo. “Este tipo de cosas no les conmueve, no suma ni resta (en la lucha), solo genera preocupación y angustia en la familia”, puntualizó.

El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) mantiene secuestrado al exvicepresidente de la República Óscar Denis, desde el miércoles 9 de septiembre. Mientras que ya liberó al peón Adelio Mendoza el pasado 14 de septiembre.