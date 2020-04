Paso a paso se podrá analizar la liberación de sectores de la sociedad con respecto a las medidas sanitarias de aislamiento y distanciamiento social y las escuelas y colegios serán los últimos, afirmó el Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud en entrevista con Universo 970.

La especulación inicial del pico de casos de acuerdo a la duplicación de pacientes que se tuvo desde el principio apuntaba a la segunda quincena de abril y ahora esto se podría extender para mayo.

Esta estimación se realiza de acuerdo al número de casos, internados, consultas en los hospitales y da una idea acabada de la presión que sufre el sistema de salud y es una análisis semanal por parte de las autoridades sanitarias, explicó.

“Cada semana hacemos un análisis y en base a eso le sugerimos al presidente y discutimos en gabinete. Estas medidas no son sostenibles indefinidamente y es por eso que preparamos el día después”, afirmó.

Destacó que la propagación de la enfermedad se va dando en forma lenta lo da tiempo para seguir fortaleciendo el sistema, la infección de al menos el 20% de la población no se podrá atajar y es una estimación a nivel mundial.

En cuanto a los grupos que podrán liberarse de manera progresiva, Mazzoleni afirmó que también forma parte del análisis y uno de ellos es la gente joven, aquellas que ya se enfermaron, industrias que puedan seguir un estricto control sanitario.

“No nos tiene que sorprender que vamos a acelerar, frenar, acelerar de vuelta, eso no tiene que sorprender y una de las cosas es que no se vislumbra este ni el siguiente mes una vuelta a clases, lo más prudente es un paso a paso y ver los indicadores para superar la primera oleada de COVID y hacerlo en mayo no lo veo desde el punto de vista sanitario”, agregó.

Mazzoleni también explicó que se maneja la posibilidad de liberar por territorio, son algunos mapeos que estamos haciendo, todo eso se va aprendiendo, no hay una fórmula y estamos atentos a la experiencia de otros países”, puntualizó.