El doctor Robert Núñez, director de la XVIII Región Sanitaria, sostuvo que se están haciendo todos los esfuerzos para hacer compras adelantadas de las vacunas, independientemente al acuerdo existente con el mecanismo Covax.

Asimismo, indicó que el objetivo es lograr mayor cantidad de dosis a mediados de año y llegar por lo menos al 30% de la población, que es la considerada sector vulnerable.

Por otra parte, lamentó que la gente se esté descuidando en las medidas sanitarias, lo cual se ve reflejado en el aumento de los casos positivos de COVID-19 en las últimas semanas, así como los pacientes internados en los hospitales.

El médico instó a la ciudadanía a seguir manteniendo las medidas, ya que la llegada de las vacunas no significa que la pandemia haya terminado. “El hecho de que haya vacuna, no implica que no sigamos cuidándonos. Es un estilo de vida que debemos adaptar hasta que esto pase”, agregó.