“No a la violencia; no a la agresión; no somos clanes, somos madres; nos queremos vivas; no somos enemigas, somos amigas; ni una Jesica más tras rejas”, son algunas de las frases escritas en los carteles exhibidos por las internas del Buen Pastor durante la manifestación pacífica.

Nelsi Centurión, directora del referido penal, mencionó que las internas del lugar están en contra de toda violencia dentro del sistema penitenciario, por lo que instaron a sus compañeras de otros centros penitenciarios a poner fin a la violencia.

“Esto es una manera de llamar a la conciencia para que no se registren más hechos agresivos dentro de todas las penitenciarías” expresó.

La iniciativa surgió luego de que Jessica Lorena Benítez Palacios de 25 años perdiera la vida tras ser agredida por sus compañeras dentro del pabellón de Mujeres de la Penitenciaría Regional de Misiones. La causa de la riña habría sido por una disputa entre facciones criminales que se encuentran dentro del sistema penitenciario.