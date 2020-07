El jefe de Gabinete Civil considera que la reforma del Estado debe incluir que los ministros se encarguen solo de lo misional y no de lo administrativo. Mientras esto sucede, cree que Julio Mazzoleni debe reemplazar a su equipo.

Juan Ernesto Villamayor valora el trabajo que lidera Julio Mazzoleni en la lucha contra el Covid-19 y cree que esto lo avala para seguir en el cargo. Sin embargo, reconoce que el manejo administrativo desgastó la imagen del secretario de Estado, ya que confió esa tarea a personas que no respondieron como debían.

“Tendría que revisar el ministro si el equipo que lo acompaña está o no a la altura de las circunstancias y reemplazarlo en la brevedad, no todo puede ser responsabilidad solo del ministro”, expresó Villamayor en conversación con la 730 AM.

El jefe de Gabinete Civil opinó que si el problema es administrativo, entonces un administrador es suficiente para la solución y que no sería justo tirar al tacho la buena labor de Mazzoleni en materia de salud.

Además adelantó que uno de los puntos esenciales de una reforma del estado es dividir esos dos aspectos, es decir, separar lo misional de lo administrativo, a fin de que el titular de una cartera se ocupe netamente de las acciones y no de los números.

Una de las sugerencias es que el Ministerio de Hacienda se encargue de los recursos de cada institución, aunque representaría un trabajo titánico para un solo ente.