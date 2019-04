La Asociación de Carniceros de Ciudad del Este denunció el contrabando masivo de carne proveniente del Brasil. Acusan que los organismos pertinentes no actúan como corresponde.

El gremio señala que a pesar de las notas de denuncias remitidas a la Policía Nacional no han tenido respuesta tanto de SENACSA como de Delitos Económicos.

La abogada del gremio, Ramona Fatecha de Vega, explicó a HOY Digital que el nivel de contrabando ha llegado a límites que golpean dramáticamente al sector.

“No tenemos forma de luchar contra el problema, porque las autoridades no dan respuesta. No tenemos pruebas pero tenemos la percepción de que en Delitos Económicos perciben algo para no solucionar el problema”, señaló.

Indicó que enviaron gran número de notas a la Secretaria Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación pero tampoco hay respuestas.

“Estamos dispuestos a ir a Asuncion para ver si podemos lograr que nos escuchen”, añadió.

Diariamente se puede observar que los contrabandistas ingresan carne con cualquier tipo de vehículos, desde camiones de gran porte hasta automóviles y todo eso sin ningún tipo de control sanitario.

“Nosotros tenemos detectados los comercios que utilizan ese tipo de mercaderías, lo adjuntamos a nuestras denuncias pero no hay caso, el contrabando sigue campante”, apuntó la abogada.