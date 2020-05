Desde el Gobierno informaron que el joven fugado del albergue en Ciudad del Este, todavía no fue sometido a la prueba del coronavirus. Autoridades policiales intensifican la búsqueda en la zona.

El ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, Federico González, informó que la fuga del joven de 22 años se dio en la madrugada de este martes.

Javier Alarcón Caballero se encontraba en cuarentena obligatoria con otras 99 personas en la Universidad Privada del Este y las autoridades se constataron de su desaparición esta mañana.

El ministro González explicó que el joven todavía no fue sometido a la prueba del Covid-19, por lo que no se sabe si tiene o no el virus.

Indicó que el fugado violó el código sanitario, por lo que expone a sanciones una vez que sea encontrado por las autoridades.

A su vez, González anunció que a raíz de esta situación, se reforzaron la seguridad de los centros de albergues en todo el país.