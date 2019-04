El director de Aduanas, Julio Fernández, asumió la responsabilidad por el nombramiento del Gral. (SR) Ramón Benítez al frente de DETAVE, aunque no logró explicar cómo fue que tomó tal decisión si era de público conocimiento que el militar había sido destituido de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) por casos de chantaje.

En entrevista con ABC Cardinal, Fernández indicó que el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (DETAVE) quedará inactivo y solo funcionará para ciertas operaciones menores. Asimismo, se tomó la determinación de desvincular a todos los funcionarios contratados y reasignar a aquellos que no pueden ser despedidos directamente.

Los trabajadores de la institución que se encuentran involucrados en el caso de la rosca de coimas detectado hace unos días atrás ya fueron puestos a disposición de Recursos Humanos para ver cuál será su destino final, refirió.

Desde la Dirección Nacional de Aduanas solicitarán apoyo a otras instituciones del Estado para llevar adelante las labores de control de ingreso de mercaderías y actividades relacionadas a este ámbito, según Fernández, de manera a suplir la función de DETAVE.

Respecto a cómo se produjo el nombramiento del Gral. (SR) Ramón Benítez al frente de esta unidad aduanera, recordó que en una oportunidad el mismo se había acercado hasta una oficina alquilada durante la campaña presidencial de Mario Abdo Benítez en el World Trade Center para intentar conseguir algún cargo.

“Él no vino a presentarse para ser jefe de DETAVE, él planteó ser jefe de la SENAD, algo mucho más delicado y peligroso. Pasó como uno más de los que habían pasado por ahí, pero quedó registrado el nombre. Cuando me eligen como director de Aduanas, tuve que tomar decisiones y ver quiénes podrían ocupar el cargo. Al principio cuando empecé a trabajar no fue nombrado inicialmente él [...] cuando veo las anotaciones encuentro a este señor y para mí tenía los mejores antecedentes por el tema de liquidar a ACA y compañía”.

De acuerdo a las propias palabras de Fernández, el excomandante de la FTC “había llegado como Rambo”, en alusión a su buen perfil como militar, hecho que terminó por convencerlo a él y a otras personas de su entorno para concretar el nombramiento.

Al principio Benítez “funcionó muy bien” -afirmó-, pero la duda surgió cuando DETAVE no lograba capturar cigarrillos de contrabando y también cuando la unidad anticontrabando del Ministerio Público a cargo del fiscal Emilio Fuster empezó a tener más resultados con un equipo más pequeño.

Según Fernández, este hecho generó mucha suspicacia porque el Departamento de Vigilancia Especializada contaba con una estructura mucho más grande y con más recursos pero no producía lo mismo que la citada unidad anticontrabando de la Fiscalía.

Durante la entrevista radial, el director de Aduanas se hizo responsable por el nombramiento ya que fue él quien eligió al general en situación de retiro de entre los demás candidatos. “Quería a una persona con autoridad y poder de mando. Nadie me lo recomendó a mí, asumo la total responsabilidad”.

Pese a todo lo mencionado anteriormente, Julio Fernández no logró precisar cómo fue que designó a Ramón Benítez siendo que era de público conocimiento que había sido destituido de la FTC por denuncias de chantaje, entre otras cuestiones que llegaron a trascender a nivel mediático.