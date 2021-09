Rufino Zapata, abuelo de la menor desaparecida en Emboscada, manifestó a radio Ñanduti su desacuerdo con respecto a la condena de su hija, Lilian Zapata, y la absolución de su pareja, Reiner Oberuber. Sostuvo que el hombre es el principal sospechoso de la desaparición de su nieta.

“No me parece tan bien (la condena) a pesar de que me venían avisando de que se compraron los jueces y que íbamos a ver quiénes inclinaban la balanza. Estamos en un país donde no hay justicia, es lo que hay, lastimosamente el principal sospechoso sale libre pero tenemos todavía por delante un juicio mal por pornografía. Ojalá de por ahí recuperemos ese daño o fracaso que cometió el tribunal”, expresó.

Zapata mencionó que habría una red internacional de por medio, que se dedicaría a la pornografía infantil, que estaría brindando apoyo económico a Oberuber a fin de pagar a su defensa legal. “¿Cómo una persona que no tiene capital pudo pagar una asesoría cara, siendo que este señor jamás trabajó? Alguien está pagando”, se preguntó.

Lilian Zapata, madre de la menor desaparecida en Emboscada, fue condenada a 6 años de prisión por los delitos de violación del deber del cuidado y abandono. Su pareja, Reiner Oberuber, fue absuelto de culpa y pena por el hecho de abandono.