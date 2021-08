En entrevista con la radio 730 AM, el exmandatario sostuvo que no está de acuerdo con que la actual administración sea calificada como peor que la de Luis González Macchi porque “a ningún presidente del Paraguay le tocó gobernar en el medio de una pandemia que tiene impactos en todos los rubros”. Además destacó que el Gobierno superó dos intentos de juicio político, en el marco de “un gran oportunismo y de una gran demagogia política”.

“Creo que Paraguay no está mal. Nuestro país está en una posición muy favorable para salir adelante de la crisis económica, la recuperación del empleo en el futuro inmediato. No estamos en un proceso de convulsión social, no hay pérdida de la institucionalidad, no hay persecuciones, no hay intento de monopolizar los mercados ni colonizar otros poderes”, argumentó.

Nicanor, quien en todo momento pintó el país de las maravillas, sostuvo que con el tiempo ya no se analizará con pasión lo que hizo este Gobierno, tal como sucedió con el suyo, el cual fue muy satanizado en su momento pero luego reconocido como el que “salvó a la economía y abrió los caminos a la prosperidad”, según recordó.

LA CRIMINAL FALTA DE VACUNAS ANTICOVID

Consultado sobre la falta de vacunas anticovid, el entrevistado indicó que es una buena pregunta por qué no llegaron a tiempo y por qué solo se negoció con Covax y no con las farmacéuticas. “Yo no manejo el tema, pero se desató la guerra por las vacunas en el mundo, hubo secuestros en aeropuertos”, justificó. “De todas maneras Paraguay tampoco está mal. Desafortunadamente tenemos que recordar con tristeza y con esperanza la pérdida de más de 15.000 paraguayos”, agregó.

A su parecer, Paraguay está para salir adelante si todos los sectores se unen, pero que no lo hará si los líderes políticos ven los fracasos y errores como una oportunidad para avanzar electoralmente.

“Todos se casaron con Covax en la región. La pandemia es un problema mundial que se compara con la Guerra Mundial y ni los países más avanzados han podido doblegar (al virus). Hay una malicia en el ataque al Gobierno”, arguyó en otro momento.

UN "DISCURSITO EMOCIONAL"

Sobre la campaña #ANRNuncaMás, Duarte Frutos lo calificó de discursito de la oposición. “Es una reacción emocional. No se va a ganar al Partido Colorado con un discursito emotivo. La oposición va a ganar si tienes ideas nuevas, modelos alternativos. Ese discursito de ANRNuncaMás me parece un eslogan (risas) medio poco imaginativo”, lanzó.

Al insistírsele que dicha campaña se da por las muertes de los compatriotas por Covid-19 y la decepcionante gestión del Gobierno para conseguir las vacunas, Nicanor argumentó que “en el fondo #ANRNuncaMás es una posición totalitaria”. “Yo lamento los errores y las muertes, pero esta campaña es una reacción primaria emocional. Es un discursito emocional pero que no tiene nada que ver con la muerte de personas, el dolor de tantas personas. Instrumentar el dolor de las familias para un discursito político está mal. Instrumentar el dolor para un discursito electoral es espantosamente grave, es la falta total de imaginación y pensamiento político”, arremetió.

Sumamente alterado indicó que la campaña solamente se instaló con el fin de desbancar del poder al Partido Colorado y que a su parecer no es lo correcto. “Ganen a la ANR en las urnas, no desde el eslogan trillado que no tiene fuerza política. Yo gané desde las bases, desde abajo, construyendo poder con la adhesión popular”, dijo dando por finalizada la entrevista.