Seitz mencionó que esperan el último informe solicitado a las empresas IMEDIC y EUROTEC SA para terminar y resolver el sumario administrativo en contra de las dos firmas por las irregularidades en cuanto a los insumos médicos para la cartera de Salud en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus,

Tras ser consultado si ambas empresas debían ser sancionadas, el titular de Contrataciones Públicas sostuvo que no puede negar o afirmar que las mismas deban ser sancionadas o absueltas porque se estaría prejuzgando.

“Esta semana será el momento de tomar una decisión con respecto al sumario administrativo aplicada a estas dos firmas con respecto al Ministerio de Salud y los insumos médicos” expresó Setiz en contacto con 1080 AM.

Las empresas Imedic y Eurotec se exponen a una sanción mínima de hasta 3 años de inhabilitación en contrataciones.

En caso de darse una sanción es solamente a la empresa no así a sus accionistas, es decir, si se sanciona inhabilitando a Eurotec e Imedic, sus accionistas podrían presentar otras ofertas con otras empresas.

En caso de que Contrataciones Públicas detecte otras irregularidades, que forman parte de la competencia de otras instituciones de control, como por ejemplo el Ministerio Público, se derivarán los antecedentes a cada una de estas instituciones.

“La ley de Contrataciones Públicas solo permite sancionar a la empresa oferentes y no a sus accionistas”, señaló.

Cabe recordar que la Contraloría General de la República había calificado que dicha licitación de Salud Pública estuvo “viciada de irregularidades en todas sus etapas”, donde fueron adjudicadas las firmas Imedic y Eurotec.

Por otro lado, Seitz mencionó que existe otro sumario pero que no guarda relación con el contrato hecha con la cartera sanitaria y son las compras de medicamentos truchos traídos de China pero con documentación de Brasil, específicamente de la empresa Eurofarma con un anticipo de Gs 17.000 millones.

En cuanto al seguro de Gs 8000 millones dijo que no puede dejar de ejecutarse. “La única causal de que deje de ejecutarse el seguro en que se devuelva el anticipo. Dicho anticipo debe ser devuelto por parte de las empresas y en caso de no hacerlo, se exige a las compañías aseguradoras y si no hay retorno, se procede al reclamo judicial de la póliza”, subrayó.

Asimismo, relató que dicho procedimiento es, primeramente acompañado y luego protagonizado por la Procuraduría General de la República, ente encargado de velar por los intereses patrimoniales.