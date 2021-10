El Movimiento de Schoenstatt en Paraguay es conocido principalmente por la labor que realiza en favor de las familias y los noviazgos, así como por el Santuario de Tupârenda, sede principal y lugar de reflexión y peregrinación.

Un proyecto del movimiento que quizás no es conocido por muchas personas pero que ha logrado resultados más que prometedores, ayudando a rescatar varias vidas de las drogas y la delincuencia, es la Casa Madre de Tupârenda.

Se trata de un centro de formación laboral y desarrollo humano que va estrechamente vinculado a un programa de reinserción para adolescentes que han pasado por el Centro Educativo de Itauguá (ex Panchito López).

El lugar cuenta con la asesoría y supervisión de los sacerdotes de Schoenstatt, siendo el principal responsable el padre Pedro Kühlcke, quien hace varios años tuvo la compleja misión de abrir este espacio para dar nuevas oportunidades a jóvenes que fueron privados de su libertad.

Según el mismo cuenta en una entrevista con el programa Desde la Fe del canal GEN, en el santuario del movimiento siempre se realizaron cursos cortos de oficios o algún que otro servicio para la comunidad, pero sin una proyección a largo plazo. “Yo sentí que Dios quería algo más acá”.

Fue así como luego de hacer una visita al Centro Educativo Itauguá hace unos 7 años se dio cuenta que existía una gran necesidad de dar apoyo a los jóvenes recluidos allí y que buscaban acceder a una nueva oportunidad en sus vidas.

“Ahí encontramos jóvenes que nos decían ‘pa’i, cuando salga ya no quiero volver a la vida de antes, no quiero volver a la calle, a la droga ni al delito’, pero nosotros no teníamos nada, no teníamos experiencia ni plata, pero viste cómo son las cosas de Dios, cuando Él quiere y la Mater se propone…de repente se empiezan a abrir las puertas”, expresó.

Tras recibir apoyo por parte del Ministerio de Justicia, finalmente arrancaron con esta obra social y lograron edificar un espacio exclusivo para la Casa Madre de Tupârenda dentro del predio del santuario. Allí los adolescentes que salieron del reclusorio reciben orientación espiritual y contención emocional, además de ser instruidos en los oficios de panadería, horticultura y confección textil industrial.

En igual sentido, también tienen seguimiento escolar, jurídico, médico, además de recibir atención por parte de profesionales para corroborar el control de las adicciones una vez que vuelven a su entorno familiar.

El programa está diseñado para un máximo de 20 participantes simultáneos, teniendo una duración estimada de 9 meses. Durante este tiempo, cada joven recibe una beca mensual cuyo monto depende del cumplimiento de metas, asistencia y horarios.

Un aspecto en el que hacen énfasis en la Casa Madre de Tupârenda es que este programa se desarrolla sin alojamiento, ya que la idea es cultivar los vínculos familiares y sociales para lograr una rehabilitación social más afectiva. “Ahí donde viven tienen que aprender a vivir sin vicios, sin delincuencia, sin volver a caer”, menciona Kühlcke.

Tras culminar el programa de reinserción social, los egresados también reciben ayuda para conseguir un puesto laboral en supermercados, comercios y empresas varias.

Esta obra social cuenta con respaldo del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y del Ministerio de Trabajo, de manera a permitir que continúe el proceso de instrucción para quienes decidan capacitarse en este espacio de Tupârenda.

Desde el año pasado, la Casa Madre de Tupârenda habilitó una panadería en la que se comercializan productos panificados que son elaborados por los participantes de este programa, lo cual permite apuntar a su autosustentación en un futuro cercano.

En los cinco años que lleva de existencia, ya han egresado 41 jóvenes que lograron salir adelante y han trabajo para reinsertarse a la sociedad, superando las adicciones y la delincuencia.

“Creemos que la Virgen de Schoenstatt, la madre de Tupârenda, a través de muchos de sus hijos del movimiento, le está dando ese abrazo maternal a estos chicos que nunca lo habían recibido”, sentenció Kühlcke.