En entrevista con el canal Gen y radio Universo, la Dra. Ana Campuzano, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, indicó que en todos los niveles se registra el contagio del Covid-19, no escapando del mismo la franja infantil. “Gracias a Dios los niños no padecen la forma grave de la enfermedad, pero no olvidar las consecuencias del Covid pueden ser graves, existen dos muy temibles: el síndrome inflamatorio multisistémico y el Covid prolongado”, advirtió.

“En este momento, los fundamentos para vacunar a los niños son las complicaciones que se presentan post covid que pueden llegar a durar varias semanas. Es realmente atroz la cifra de 46 niños fallecidos por Covid. Ningún niño debería morir por una enfermedad prevenible”, refirió la médica.

Campuzano lamentó que por creencias religiosas y por ignorancia a las vacunas muchas personas no desean inmunizarse, siendo que la historia misma demuestra los resultados eficaces de los biológicos. “Hay tantas opiniones en las redes sociales que causa pavor la ignorancia y mediocridad que hay acerca de estas realidades, no entiendo cómo hay padres que no quieren inmunizar a sus hijos”, lanzó.

El Ministerio de Salud ya recibió la confirmación de la fecha de arribo de las 500.000 dosis de Coronavac, que serán aplicadas a niños de 5 a 11 años.

La página web del Ministerio de Salud http://www.vacunate.gov.py ya habilitó el registro para la vacunación desde los 5 años.