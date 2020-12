A través de su cuenta de Twitter, el agente Juanma Serrano compartió imágenes de la larga fila de ciudadanos que estaban llegando al aeropuerto Silvio Pettirossi. Señaló en ese sentido que todos los que pretenden ingresar al Paraguay deben completar una declaración jurada online 24 horas antes, la cual genera un código QR que se debe presentar al llegar.

“Las declaraciones juradas no deben ser completadas por terceros, debe ser personal, ya que hay preguntas personales como si tenés perdida de olfato, gusto, otros síntomas, direcciones, vacunas, etc. Eviten filas y problemas en el aeropuerto, inclusive hay aerolíneas que no te embarcan sin el código QR. Busquen asesoramiento de agentes de viajes, importantísimo el asesoramiento en tiempos de pandemia”, explicó.

TODOS los que vuelven o ingresan a Paraguay deben completar una declaración jurada online 24 hs antes, la cual genera un código QR que se debe presentar al llegar.. Eviten filas y problemas en el aeropuerto, busquen asesoramiento de agentes de viajes.. Fotos de @Bettabaruja pic.twitter.com/ycVyUS0FQL — Juanma Serrano (@JuanmaSN) December 6, 2020

Según el protocolo sanitario, los viajeros deben completar de forma electrónica, 24 horas antes de la salida del vuelo, la ficha de Declaración de Salud del Viajero y la Declaración jurada de responsabilidad en este link. Deberán anexar el resultado negativo del test. Cuando finalice el proceso obtendrá un código QR y un número de confirmación, esta información deberá guardarla y tenerla disponible al momento del check in. El incumplimiento es motivo de negación de embarque.

Aislamiento o cuarentena

Todas las personas que ingresen al país y presenten un test con resultado negativo no realizarán aislamiento o cuarentena, y deberán cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud (distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado de manos).

Excepcionalmente, nacionales y residentes en Paraguay que no hayan podido realizarse el test podrán embarcar, pero deberán realizarse el test en las primeras 24 horas desde su arribo, y deberán guardar aislamiento hasta obtener su resultado, en caso de que fuese positivo deberán guardar cuarentena por 10 días en su domicilio, hotel o albergue.