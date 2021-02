El exvicepresidente de la República Óscar Denis, sigue en poder del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y al cumplirse 151 de su secuestro no hay noticias y tampoco avances en las investigaciones.

La familia Denis ayer dio una conferencia de prensa en la que señalaron que están muy decepcionadas por la falta de avances en la tarea de recuperar a su padre y a los otros secuestrados.

“Para nosotros un avance sería tener información sobre papá o los demás secuestrados. No tenemos avance, no tenemos nada. Sé que están visitando y hablando con las comunidades pero no tenemos nada. Vamos a seguir insistiendo, viendo otras alternativas para poder dar con nuestro padre”, dijo Beatriz Denis, una de las hijas del secuestrado.

Poco o nada se sabe de Denis, quien es una persona que tiene problemas de salud y desde el grupo criminal hay un absoluto silencio.