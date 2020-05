Enrique López Arce, director de Empleo de la ANR, brindó algunos consejos básicos a todos los postulantes para que no cometan errores al momento de enviar el CV vía email a la empresa aspirante

El especialista de empleo a través de su red social Twitter brindó para los postulantes, consejos básicos de cómo enviar sus currículos cuando realizan la búsqueda de empleo.

López Arce indicó que en primer lugar solo se envía el CV vía email una sola vez a la empresa seleccionada, “no seis veces”, especificó.

Antes de enviar, se debe saludar y además detallar el objetivo del email. Una vez terminada esta parte, se debe agradecer.

Añadió que en el “asunto” siempre se debe indicar el puesto que la persona aspira.

Otro punto importante que destacó fue, la de nombrar con nombre y apellido, también la fecha, al archivo del CV.

Por último, “confeccionar el currículm vitae a base de la vacancia”, expresó.

“El CV no debe ser más de 3 hojas, es importante no repetir datos y especificar la disponibilidad de tiempo. No es necesario poner escuela o colegio, sino el bachiller egresado, además comenzar la parte de estudio con la carrera o tecnicatura que realiza el postulante que tenga relación con la vacancia y experiencias que llame la atención del contratante”, expresó en contacto con HOY.

Señaló que cada un mes y medio deben avisar a las referencias tanto personales como laborales, que se está en búsqueda activa de empleo.

Enrique López Arce mencionó que los consejos fueron hechos con el fin de enseñar, para que los aspirantes mejoren la calidad de sus CV al momento de enviar y solicitar el empleo.