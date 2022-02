El lateral izquierdo del Olimpia comenzó primero su mensaje recordando que fue junto con su esposa al concierto. Era un domingo especial, iban a pasar juntos el día, disfrutando uno al lado del otro. Y así lo hicieron, según rememoró.

Ya en horas de la noche se dirigieron a los sanitarios. Fueron juntos, agarrados de las manos, él ingresó primero, mientras ella se sacaba fotos con unos seguidores. Allí ocurrió la desgracia.

“Le digo: ‘voy al baño, amor’, entro y en contados segundos escucho un alboroto, lo primero que me dicen es ‘Vita’, salgo desesperado del baño sin saber lo que ocurría. La veo en el piso tirada, sentí un calvario, pensaba en ella y mis hijos, fue devastador, no sabía qué hacer. Vino gente de la ambulancia, uno de los doctores del club la socorrió”, relató.

Tito Torres indicó además que a su esposa la trasladaron en una ambulancia completamente precaria, que no tenía absolutamente nada, solo había un balón de oxígeno, pero no así equipamiento para intubarla.

“No había hospital cerca. Nos fuimos volando, un tráfico increíble, la gente no nos querían dar el paso. El chofer no sabía el camino. Yo clamaba a Dios, le hablaba a mi esposa, pensaba en mis hijos. Llegamos al hospital y la metieron. La doctora mintió al decir que llegó intubada, eso no es así”, dejó en claro.

Desafortunadamente Vita no resistió. “Yo sabía que capaz no iba a vivir por la magnitud del impacto, sabía que era difícil pero tenía la fe. Me dieron la noticia 20 minutos luego de su fallecimiento. Ahí un pedazo de mi vida y de mi alma se fue con ella”, mencionó muy afectado.

En otro momento, Torres cuestionó la escasa presencia policial en las inmediaciones del festival de música. “Ante un evento tan grande, no puede no haber policías, de seguridad que velen por todos nosotros”, refirió.

Así también se refirió a las desacertadas expresiones del presidente Mario Abdo Benítez. Al mismo le dijo: “soy consciente que el narcotráfico se viene instalando en la política y el poder, que este hecho desgraciado proviene del narcotráfico, pero soy consciente los estamentos de seguridad no hacen nada para combatirlos. En vez de atajarlos, lo impulsan para que crezcan”.

“Nadie quiere estar en medio de un tiroteo, nadie quiere tener una herida de bala, nadie quiere dejar de ir a concierto por miedo a que lo maten, nadie quiere que nuestros hijos vivan este tipo de situaciones”, sostuvo.

“Señor presidente, o hacemos que cambie o buscaremos la manera de cambiarlo entre la mayoría del país. Es insostenible esto y solo usted y su gabinete no se dan cuenta. Señor presidente, haga lo que tenga que hacer, luche, pelee, y no deje que la mafia y la corrupción nos gane. Merecemos un país mejor, nuestro Paraguay es un país maravilloso”, indicó y agregó que no tiene ninguna agenda política detrás.

Agradeció a la prensa, a sus amigos, a los seguidores de Vita y a la familia Torres-Aranda por el apoyo y la contención.

Finalmente sostuvo que Cristina le brinda la fuerza para seguir. “Les pido que entiendan, no es fácil, voy a enfocarme para ser un buen padre y profesional”, agregó.

“Vita, agradecerte amor por darme las fuerzas de hacer esto, no voy a dejar en vano tu nombre, tus ideas y tu lucha. Quiero decirte que te amo mucho”, dijo por último dirigiéndose a su amada esposa.