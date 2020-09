La doctora Leticia Pintos, directora de Terapias y Servicios del Ministerio de Salud, detalló a radio Monumental que el 93% de las camas de terapia del sector público ya están ocupadas. Es decir, hay 22 camas disponibles en todo el país, de las cuales 10 están en el área Central y 12 en el interior. "Esas 22 camas hoy pueden ser ocupadas, solo ayer hubo 7 ingresos. Eso hace que el sistema no resista, porque caen todos al mismo tiempo, pasa aquí y pasa en el mundo", agregó.

La experta comentó que en el sector privado la ocupación es del 75%, lo cual también genera mucha preocupación porque se tiene como plan B utilizar estas camas tras colapsar el sistema público.

"Hay muchos casos, cada vez gente más joven, sin antecedentes de ninguna enfermedad. Hay gente que no tiene ninguna patología y entró a terapia intensiva. Es preocupante y eso significa que la carga viral en el contagio es muy elevada", señaló.

Consultada sobre la existencia de un protocolo para elegir quién ingresa a terapia, dijo que ya se cuenta con eso. “Lastimosamente tenemos eso. Tenés que ver si el paciente es joven, si tiene otras patologías de base…”, detalló.

Pintos dijo que se pueden habilitar más camas para dar respuesta a la alta demanda por la pandemia, pero resaltó que faltan más especialistas para esa área y los médicos con más de 50 años ya no quieren arriesgar su salud. A esto se suma la imposibilidad de traer expertos extranjeros, ya que todos los países están pasando por lo mismo.

En otro momento reconoció que está preocupada y desalentada por la falta de colaboración de la ciudadanía, la cual no sigue los protocolos sanitarios. "Ayer me senté y lloré, Dios mío, es tan difícil, queremos hacer muchas cosas, la gente no ayuda y ya no tenemos por donde estirar", agregó.