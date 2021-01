El informe de carácter confidencial generado a partir de alertas por operaciones sospechosas, al cual tuvo acceso exclusivo el equipo de La Caja Negra, revela datos concretos sobre los orígenes y presuntos vínculos de la empresa Apostala con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Las empresas identificadas son DARUMA S.A. y DARUMA SAM S.A. (APOSTALA), ambas fueron creadas el mismo día, el 6 de septiembre de 2013, según consta en el acta de la notaria pública Raquel Patricia Blasco Guillen, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombre de fantasía es actualmente APOSTALA, conformó su directorio como socios fundadores con: Micheil Youseff, como presidente, Alexandre Da Rocha Leite , director titular, y Farid Jamil Georges, director titular.

Y como síndica María Elena Alcaraz Azcona. Además aparecen como socios Carlos Giuseppe Espinoza Vega, Cristhian Ariel Doldan Diaz, Gregorio Espinoza Herrera, Carlos Manuel Lugo Garcete y Arnaldo Javier Gauto.

La sociedad se dedicará por cuenta propia, de terceros o asociación a distintos tipos de juegos de azar y sorteos, con servicios de hotelería, gastronomía, salas de fiestas, convenciones o lugares de esparcimientos, también podrán dedicarse al rubro de exportación, importación, representación de comercio. El capital inicial emitido e integrado en efectivo fue de US$ 1.500.000.

El capital para conformar estas sociedades fue puesto en su mayoría por ciudadanos brasileños que tienen, en algunos casos, vínculos familiares con personas ligadas al tráfico de drogas, como ser Farid Jamil Georges, hermano de Fahd Jamil Georges apodado “El padrino” o “Rey de la frontera” quien en los 80 y 90 fue investigado por la justicia de Brasil por trafico internacional de drogas y lavado de dinero.

También otros cercanos a Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza blanca”, un poderoso narcotraficante que operó por varios años en la zona de Pedro Juan Caballero y que fue detenido en el 2017.

En el caso de Alexandre Da Rocha Leite, cuando integró la firma aportó Gs. 1.980.000.000 en efectivo pero ese dinero no se compadece con los registros de sus cuentas bancarias. En el periodo que comprenden los años 2010 al 2013 cuando se conformó DARUMA SAM Da Rocha Leite registró ingresos por valor de Gs. 1.091.187.399 y egresos por Gs. 1.322.636.416, por lo que llama la atención que haya podido aportar el dinero del capital.

María Elena Alcaraz Azcona quien era sindica se quedó con el 50% de las acciones y la misma no registra productos financieros y registra declaraciones juradas sin movimientos, solo en el 2018 en septiembre reportó un movimiento. La mujer figura como ama de casa, no aporta al IPS, por lo que no tendría solvencia económica para formar parte de una empresa.

El 14 de marzo de 2016 DARUMA SAM SA cambia de propietarios. Alexandre da Rocha Leite, vende 600 acciones por G. 600.000.000 a Carlo Giuseppe Espinoza Vega, 900 acciones a Cristhian Ariel Doldan Díaz y 1.500 acciones por G. 1.500.000.000 a Gregorio Espinoza Herrera. Maria Elena Elena Alcaraz Azcona vende 3.000 acciones por 3.000.000.000 a Gregorio Espinoza Herrera.

Acá una vez más se levantan las sospechas sobre el origen del dinero de los nuevos dueños de la empresa ya que en el caso específico de Carlo Giuseppe Espinoza Vega, quien pagó G. 600.000.000 por las acciones el mismo si bien aparece como contribuyente en la SET, no se observan ingresos declarados que avalen su capacidad financiera para comprar unas 600 aciones de la empresa DARUMA SAM S.A..

Un hecho similar ocurrió con Cristhian Ariel Doldan Díaz quien pagó G. 900.000.000 por las acciones de DARUMA SAM S.A., quien de acuerdo al reporte de la Seprelad no tendría la capacidad económica para hacer esa compra y tampoco hay registrados créditos por ese u otro monto.

Por último Gregorio Espinoza Herrera quien compró la mayoría de las acciones y pagó por ella G. 4.500.000.000.000, registra un movimiento financiero importante, pero sus egresos son superiores a sus ingresos, por lo que también surge la pregunta, ¿de dónde sacó el dinero para hacerse con las acciones de DARUMA SAM S.A.? Todos estos indicativos son los que llevaron a los mecanismos de control de la Seprelad a comunicar el hecho a la Fiscalía.

Por su parte, de acuerdo a los registros de la Administración Tributaria, la firma DARUMA SA cuyo representante es Bernardo Da Rocha Rubens, ciudadano brasileño y según publicaciones periodísticas tendría vínculos con el narcotráfico. Según los registros oficiales el extranjero se dedica al cultivo y la ganadería, pero extrañamente no registra titularidad de ganado, ni de bienes inmuebles.

En COPACO Da Rocha utiliza un número de teléfono que está a nombre de Wagner Roberto Da Silva, sindicado como jefe de una red de tráfico de armas y drogas que opera en Paraguay y que fue detenido en Brasil el 28 de junio de 2019. A Da Silva se le acusa de varios hechos que van del tráfico de drogas, homicidio y lavado de dinero.

También conforme a los datos del sistema financiero el Banco Central del Paraguay recibió transacciones en el año 2015 de empresas vinculadas a Luiz Carlos da Rocha, alias “cabeza blanca”. Lo que hace sospechar a las autoridades de un presunto esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico.

Por todos los datos expuestos, los investigadores de la Seprelad concluyen que los actuales directivos de la firma Apostala Carlos Giussepe Vega, Carlos Ariel Doldán y Gregorio Espinoza Herrera no registran patrimonio suficiente que justifique la adquisición de la firma DARUMA SAM S.A. (Apostala) y que los mismos serian prestanombres de los beneficiarios finales. Además, resulta sospechoso el vinculo de los accionistas con otros emprendimientos empresariales cuya creación y sustento estarían ligados al narcotráfico y al lavado de dinero.

Ninguno de los mencionados aparece en las gestiones comerciales ni administrativas de Apostala. La cara visible es Carlos Sacco, quien además se desempeña como presidente del departamento de basquetbol del Club Olimpia.

El informe de inteligencia financiera que remite al Seprelad al Ministerio Público constituye un elemento indiciario de presuntos hechos punibles por lo que la fiscalía a partir de ahora deberá investigar.