El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM) registra un ligero repunte de casos positivos de Covid-19. En total, son 10 los pacientes internados, la mayoría no está inmunizada en contra de la enfermedad.

El Dr. Felipe González, director del INERAM, explicó que si bien registran niveles bajos con relación a los meses mayo y junio donde se dio una mayor demanda, actualmente tienen un aumento de casos con 10 pacientes con Covid-19 internados.

“Hay un ligero repunte, es una llamada de atención para que la población continúe con el plan de vacunación, ya que es la única llave que permitirá el acceso a la normalidad. Entonces es un llamado de reflexión a las personas para manifestarles que las vacunas son necesarias”, expresó en diálogo con radio 650 AM.

Según detalló, de los 10 internados, 4 están en terapia intensiva, mientras que el resto en sala intermedia, y de los cuales, la mayoría son personas que no recibieron ninguna de las dosis. Acotó que si bien la vacuna no previene el contagio, ayuda a no desarrollar las formas graves de la enfermedad, aunque ingresen a cuidados intensivos.

“Los pacientes Covid positivo internados son de la franja etaria de 50 años para arriba con enfermedades de base”, indicó.

Por último, resaltó que este es el momento ideal para que la inmunización continúe, y sigamos mitigando el virus. “De hecho continúa, pero no son contagios masivos. Tenemos un nivel creciente, de momento no es para alarmarse. La mayoría son pacientes de otros hospitales“, enfatizó.