La inesperada manifestación realizada anoche frente a Mburuvicha Róga, en protesta contra el acuerdo de Itaipú firmado por Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro, acabó con empujones, agresiones y detenidos.

Sebastián Centrón, Paulo Cosetti, Diego Pusineri, Jazmín Robles, Guillermo Gorgoroso y Fabrizio Núñez fueron trasladados a la sede de Investigaciones, donde permanecieron arrestados por varias horas.

“Me agarran de atrás, me hacen una llave, me repelen, me dicen que me va a meter al calabozo y me empiezan a ahorcar”, relató a la 970 AM Paulo Cosetti de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y calificó el acta como una burla, ya que la descripción era falsa.l

Finalmente cerca de la 1:00 de la madrugada liberaron a todos, pero esta mañana deberán prestar declaración testifical ante el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz.