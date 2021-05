El acceso a internet a nivel país es insuficiente para desarrollar las clases en el modo virtual al 100 %, según reconoce el MEC, que se encuentra en plena ejecución de un fondo de US$ 62 millones para dar conectividad a las escuelas. El Ministerio cree que la modalidad debe ser presenciales.

El 50 % de los padres no quiere que sus hijos retornen a las aulas y el porcentaje restante acepta enviarlos a la escuela. Ante esta oposición, el MEC reitera que no puede obligar a nadie a la modalidad presencial.

“Es cierto, las escuelas no escapan de la baja conectividad, hay un proyecto del Mitic de 62 millones de dólares para 2.500 escuelas”, explicó el ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti a la 730 AM y detalló que entre estos fondos y los del MEC se debería terminar el año con 5.000 instituciones co acceso a internet.

Debido a esta falencia, el MEC ahora apuesta a la educación a distancia, pero no así a la netamente virtual, lo cual implica la distribución de libros de matemática y literatura, para que los estudiantes cuenten con materiales en casa,

“Lo ideal es que los niños estén en aula, a un padre no se le puede obligar a que mande a su hijo al colegio, por eso buscamos que los docentes, principalmente del sector público se pongan de acuerdo con los directores y padres”, opinó Brunetti.