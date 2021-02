Este fin de semana la Enti­dad Binacional Yacyretá (EBY) agregó una catego­ría más a su pestaña de “Acceso a la información pública” en su página web, se trata de los pri­meros datos sobre los gastos en publicidad que realizó la hidroeléctrica en la era de Nica­nor Duarte Frutos. Bajo el título de “Gastos para la Promoción del Desarrollo Comunitario y Comunicación Ciudadana”, la binacional ya repartió G. 13.415 millones (US$ 2 millones).

Entre los mayores proveedo­res para este tipo de gastos de la EBY está Lourdes Marga­rita Verocay Cardozo, quien es la dueña de la empresa deno­minada Vmedia, que se dedica a realizar desde producción audiovisual hasta uniformes y merchandising. Esta firma está en la cima de los contra­tos con Yacyretá ya que cobró G. 650 millones para “producción audiovisual” en el año 2019.

No obstante, esta no fue la única vez que ganó un jugoso contrato con la binacional manejada por el ex presidente de la Repú­blica, ya que cobró otros G. 197 millones en el 2019 a favor del Mitic para el fortalecimiento del plan comunicacional social del ente. Cabe resaltar que ade­más de la EBY Verocay también tiene como clientes a la Itaipú y el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros.

En segundo lugar aparece Cen­tral de ventas TV SA. (Tele­futuro, Latele y NPY) que al igual que en el caso de Vero­cay también fue contratada por el Ministerio de Tecnolo­gías de la Información y Comu­nicación (Mitic), el grupo de medios del Grupo Vierci cobró G. 424 millones en el 2019 por producción de material. Ade­más de otros G. 80 millones el mismo año por emisión de cápsulas informativas a tra­vés del holding. Incluso se detalla entre el listado que durante el año 2020 cobraron G. 20 millones por dos meses por publicidad en el programa “Después de todo”, conducido por Patricia Vargas y Álvaro Mora. Seguidamente en el lis­tado se encuentra la empresa Oniria SA, que está ligada a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez, y cuyo princi­pal directivo, Camilo Guanes Mersán, funge de asesor de imagen del Presidente.

Esta agencia ganó dos contra­tos con Yacyretá en el 2019, uno por G. 300 millones para la “Contratación de consultorías enfocadas al fortalecimiento del área creativa” y otro de G. 198 millones también para la producción de material. Final­mente, más abajo en el ranking aparecen las firmas Editorial Azeta SA - Abc Color con G. 215 millones, Linco SA con G. 180 millones, Maneglia Schémbori Realizadores con G. 177 millo­nes, Biedermann Publicidad con G. 140 millones y Televi­sión Cerro Corá (Canal C9N y Sur Tv), con 100 millones.