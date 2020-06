Dexametasona es un fármaco barato y de fácil acceso en todo el mundo que puede ayudar a salvar vidas de pacientes que se encuentran graves a causa del coronavirus. No obstante, este medicamento no es una cura para la enfermedad.

El neumólogo Carlos Morínigo, coordinador de aislamiento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), mencionó a la radio Universo 970 AM que hasta la fecha no existe medicación específica certificada para el tratamiento a pacientes con Covid-19 positivo, sino que solamente hay ensayos clínicos que demuestran la eficacia de algunas drogas en ciertos casos, pero que en otros no funciona.

“Nosotros en el hospital usamos el esquema de suministro dde Hidroxicloroquina y Azitromicina, que al principio eliminaban el virus”, refirió sobre el tratamiento que aún se utiliza en Paraguay para estos casos.

Respecto al estudio de Oxford respecto a la eficacia de la Dexametasona, Morónigo mencionó que “se ha demostrado que reduce la mortalidad, pero no es que cura”. Explicó que este fármaco es un corticoide antiflamatorio bastante potente de uso habitual en la medicina. Se utiliza en pacientes que tuvieron transplantes y tienen inflamación. Resulta eficaz, al parecer, en casos graves de COVID que presentan una hiperinflamación.

#Tempranísimo



Habla el Dr. Carlos Morínigo, coordinador de aislamiento del Ineram, sobre tratamiento a pacientes con casos graves de Covid-19: “Se ha demostrado que la Dexametasona reduce la mortalidad, pero no es que cura”.



https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/B8wdCTNMJf — GEN (@SomosGEN) June 17, 2020

ENSAYO DE LA DEXAMETASONA

En este ensayo clínico de Oxford participaron unos 2.000 pacientes de hospitales, a los que se administró la medicina y su evolución se comparó con otros 4.000 enfermos a los que no se les prescribió.

Para aquellos pacientes conectados a ventiladores mecánicos, la Dexametasona redujo el riesgo de muerte de un 40 a un 28 %, al tiempo que en el caso de los enfermos que precisaron de oxígeno, el tratamiento redujo el riesgo mortal de un 25 a un 20 %.

Para Martin Landray, otro de los científicos involucrados, los hallazgos sugieren que de cada ocho pacientes tratados que precisan de respiración asistida por ventiladores mecánicos, se podría salvar una vida.

En cuanto a los que necesitan abordaje con oxígeno, se salva una vida de cada 20-25, agregó.

“Hay un claro beneficio. El tratamiento consta de diez días de Dexametasona y cuesta unas 5 libras (5,5 euros/6,2 dólares) por paciente. Así que esencialmente cuesta 35 libras (38 euros/43 dólares) salvar una vida. Es un fármaco que está disponible en todo el globo”, remarcó Landray.

Según el experimento, la Dexametasona no parece ayudar a personas que presentan síntomas leves de coronavirus -aquellos que no necesitan asistencia para respirar-.

El ensayo lleva funcionando desde el pasado marzo y en esas pruebas se ha incluido también el producto empleado para tratar la Malaria, la hidroxicloroquina, que ahora ha sido desechado ante el temor de que incremente el número de muertes y de problemas coronarios.