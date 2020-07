“Se violó el derecho a la defensa, se pisó el derecho del imputado, se escondieron pruebas y la Fiscalía no obró con objetividad”.

Así dijo el abogado Oscar Tuma a Radio Universo. El profesional del derecho, desde una posición de espectador opina que el imputado en el caso de la muerte de Rodrigo Quintana purga una pena sin haberse cumplido a cabalidad el debido proceso.

“Hubo un homicidio y no se niega pero la Fiscalía debe saber quién cometió eso. No es condenar nomás a cualquiera con tal de condenar. Esa es la mentalidad de los fiscales que hay que cambiar porque no hay garantías así”, opinó.

Para Tuma, la posible adulteración de un escenario de crimen es demasiado grave y las personas que aparecen en el video deben ser convocadas a declarar e inmersas en el proceso.

"Estaban dos muchachos y una chica, no sé si el primero plantó un elemento que no sé si es una casquillo o qué, los peritos determinarán, pero se plantó algo. Luego la chica, ya identificada arrimó el casquillo hacia el vallado de la escena del crimen", dijo.

Añadió que "eso es un hecho grave que amerita no sólo una investigación sino una imputación". "La alteración puede causar una nulidad en el proceso, puede variar todo. Son hechos graves, un testimonio falso puede costar hasta 10 años de prisión”, afirmó.

Rodrigo Quintana murió en un confuso episodio el 31 de marzo del 2018 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, luego de que varios policías ingresaran al interior del local.

Los videos que aparecieron en las últimas horas muestran la que sería un montaje del escenario y que involucró a Florentín, único procesado en el caso.

“Hablamos de personas ajenas al proceso que adulteraron, plantaron o modificaron elementos probatorios. Debe ser una investigación paralela", indicó.

También criticó que la muerte del joven liberal sea usada como bandera para finalidades políticas y en ese aspecto levantó el dedo acusador al caudillo del PLRA Efraín Alegre.

"No se puede usar la vida de un muerto para fines políticos porque la familia pierde doblemente. Suficiente con perder a un hijo”, consideró.

Dijo que "se debe investigar a plenitud y las personas involucradas deben ir a declarar, no salir con que es cuestión política". "Son disparates, es cosa de mediocres”, añadió en alusión a Alegre.