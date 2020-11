Un Tribunal de Sentencia absolvió por unanimidad de culpa y pena a María Araceli Sosa por los supuestos hechos de omisión de dar aviso del quíntuple homicidio a la Policía Nacional, en el trágico hecho ocurrido en una vivienda de Asunción. Las juezas resolvieron que la Fiscalía envió por siete meses a la cárcel a Araceli Sosa sin poder sostener una sola prueba fehaciente de que ella participó del quíntuple asesinato donde el único condenado fue Bruno Marabel.

En charla con los medios de prensa, la joven mencionó que la justicia tarda pero que desde el principio se enfocó en llegar hasta las últimas instancias para demostrar su inocencia. “La justicia tarda y gracias a Dios hay buenos tribunales. Lastimosamente no tenía que llegar a juicio oral”, agregó.

“Lo único que quiero es empezar de nuevo y que me dejen en paz. Pido a la sociedad y a la prensa que por favor nunca más violen la presunción de inocencia de las personas. Gracias a la prensa en un momento la gente me trató de lo peor, pero no soy rencorosa”, indicó Araceli.

Sostuvo que lo primero que hará será ir hasta la ciudad de Caacupé con su hija para pagar su promesa tras conseguir su ansiada libertad. “Perdí todo pero quiero rehacer mi vida, que la ciudadanía me dé una oportunidad para volver a trabajar y así sostener a mi hija y ayudar a mis padres que también perdieron sus empleos. Nos esperan muchas deudas”, indicó.

La joven Araceli dijo desconocer si presentará una demanda contra el Estado paraguayo, porque su prioridad actual es estar con su hija.

Por su parte, la fiscal Esmilda Álvarez indicó que se mantiene en su postura y adelantó que ahora analizará el argumento del Tribunal de Sentencia para determinar si apelará la decisión.

VIVO | Araceli Sosa fue absuelta de todos los cargos.



“La justicia tarda, pero cuando somos inocentes tenemos que llegar hasta la última instancia”



“Lo único que quiero es empezar de nuevo” – Araceli Sosa. #NoticieroTrece pic.twitter.com/ueFNdREzdC — Trece (@trecepy) November 2, 2020

Bruno Marabel fue condenado a 30 años de prisión más 10 años como medida de seguridad. Las magistradas lo calificaron como "narcisista y peligroso".

El crimen se cometió en octubre de 2018 y las víctimas fueron Delma Rojas Rodas: su padre, Julio Rojas Del Valle: su madre, Elba Rodas y sus hijos de 4 y 6 años, cuyos cuerpos se encontraron el 8 de octubre y surgió como principal sospechoso del hecho Bruno Marabel quien era pareja de Delma y padre de los menores.

En el juicio oral Marabel confesó que efectivamente mató a su suegro Julio Rojas, pero negó haber matado a las otras cuatro personas. Sin embargo las evidencias demostraron lo contrario, según el trabajo que realizaron psiquíatras y psicólogos del Poder Judicial.