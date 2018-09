“No prender sus aires acondicionados todos al mismo tiempo, no planchar de siesta, no planchar entre las 6:00 y las 10:00 de la noche, de manera tal a que entre todos le ayudemos un poquito a soportar al sistema eléctrico este verano”, manifestó en conversación con radio 1000 AM.

Pedro Ferreira apuntó que una de las medidas paliativas que la institución propone es algún tipo de oferta tarifaria de manera que las personas puedan salir de la punta del sistema.

Ferreira destacó que actualmente al menos 1.500 puestos de distribución de Asunción y Área Metropolitana y aproximadamente otros 3.000 del interior del país, se encuentran en un punto crítico. “Detrás de cada uno de estos 1.500 puestos hay más o menos 100 clientes”, estimó.