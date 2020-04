La senadora María Eugenia Bajac tuvo incontables avisos antes de viajar; durante su estadía en Perú donde recorrió un centro comercial pese a la advertencia de no hacerlo, y después de volver, cuando le comunicaaron que los pastores con los que ella compartió un vehículo, dieron positivo al Covid-19. Aun así ella insistió en que nunca tuvo síntomas y que no hubo dolo en su actuar.

El titular del Congreso, Blas Llano, reveló que al momento de recibir la comunicación de María Eugenia Bajac sobre un viaje al exterior, él le advirtió que si no era una cuestión de urgencia, no debía ir, debido a los riesgos que podría correr, además de las dificultades que podría presentar por el cierre de aeropuertos.

Esta misma recomendación la hizo a otros senadores que también planeaban viajar, pero que sí obedecieron al consejo del parlamentario.

“El senador Osorio aceptó mi sugerencia, pero la senadora Bajac, no, le imploré, le supliqué que no viaje, y aun así no suspendió”, comentó Llano.

María Eugenia Bajac viajó al Perú el 13 de marzo y regresó al Paraguay el lunes 16 del mismo mes. Sobre lo que sucedió en aquel periodo, la legisladora Lilian Samaniego expuso una cronología de los principales hechos.

Una vez allá, según el relato, desoyendo las recomendaciones de las autoridades peruanas, al mediodía fue al centro comercial, con otros participantes de la actividad religiosa, a pesar de que se le avisó sobre la circulación comunitaria.

Ese mismo día, a las 20:00, la senadora les invitó a los pastores Ortigoza y señora (positivos al Covid-19) a que le acompañen en el vehículo de la Embajada.

Jueves 26: Ya una semana después de concluido el congreso religioso, la embajadora paraguaya le consulta vía whatsapp al pastor Ortigoza si es cierto que él y su esposa dieron positivo al Covid19, dado que el chofer de la embajada paraguaya se sentía mal. El pastor le confirma que ambos están contagiados, a lo que ella le consulta si avisó y él responde que estaban hablando de eso todo el tiempo.

Viernes 27 de marzo: como el chofer de la embajada continuaba con malestar, la embajadora le escribió a la senadora para advertirle de esta situación y de que los pastores con los que ella viajó en el vehículo dieron positivo al coronavirus.

El martes 31 de marzo, la senadora es sometida a la prueba del Covid-19, posteriormente procesada en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud, que proveyó el resultado el jueves 2 de abril, confirmando que la legisladora dio positivo.

Sin embargo, el 1 de abril, aun a sabiendas de que esperaba los resultados del test, acudió a una peluquería y a una financiera por la mañana, para luego asistir a la sesión extraordinaria del Senado, bajo el argumento de que ya había cumplido con el periodo de cuarentena, desde que llegó del exterior.

En este sentido, Bajac se tomó un largo tiempo de defensa y alegó que ella nunca tuvo síntomas y que solo sufrió un cuadro de migraña, un mal que siempre la aquejó y por el cual le sometieron al test.

Sin embargo, en ningún momento mencionó sobre las advertencias que recibió tanto antes de partir como después de volver.

“No hubo dolo, no hubo sustracción al estado y mucho menos conducta criminal”, expresó Bajac y cuestionó que el Ministerio de Salud no haya respetado la confidencialidad de los datos como se aplica con el resto de los pacientes.

Sobre el viático que obtuvo para viajar a Guatemala, actividad que finalmente no cumplió, aclaró que la misma no fue cancelada, sino solo postergada. Además aseguró que devolvió el dinero íntegramente y que su ida al Perú la financió con sus propios recursos.