El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, reconoció en entrevista con radio Monumental que no tiene lógica alguna el control riguroso para las transacciones monetarias que no sean de perfiles de riesgo. “Están haciendo mal su debida diligencia, esa no es la intención de la norma”, dijo sobre algunas prácticas de los bancos y casas de cambio.

La autoridad aseguró que su institución realizó capacitaciones en el sector bancario pero que muchas veces el personal de atención al cliente desconoce la normativa o la aplica mal.

Sobre el dinero que movió Luis Arza, líder del esquema Ponzi, Arregui dijo que es imposible pensar que la sideral suma de dinero proveniente de la fortuna de Ramón González Daher y otros empresarios que habrían sido estafados, haya pasado por el sistema de la institución "sin la complicidad de actores claves".

En otro momento salió al paso de las críticas y resaltó la labor que vienen realizando en la lucha contra el lavado de dinero con reportes de inteligencia. Además, sostuvo que la institución a su cargo "no es ningún florero".

"La Seprelad no es un florero. En todos los casos que se mediatizan, la Seprelad ha tenido muy activa participación, colaboró con reportes de inteligencia muy oportunos", sostuvo Arregui.

Dijo que la institución a su cargo recibe diariamente unas 80 operaciones sospechosas que son analizadas por solo 20 funcionarios. “Tenemos 70 funcionarios y 28 comisionados. En la parte de la Unidad Financiera son como 20 funcionarios, son quienes reciben los reportes de operaciones sospechosas de todos los sujetos del sistema”, detalló.