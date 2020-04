La Aso de Instituciones Educativas está preocupada por la falta de planes del MEC para rediseñar el calendario escolar, que ya está seriamente afectado con la suspensión de clases que se extendería por mucho tiempo más. Critican que Eduardo Petta celebre la entrega de kits y no piense en la forma de salvar el año.

Muy triste dijo sentirse el integrante de la Asociación de Instituciones Educativas del Paraguay, Luis Ramírez, al ver que el titular del MEC, Eduardo Petta, celebre la entrega de kits alimenticios en las escuelas y deje de lado la recalendarización de las clases.

“Está bien que se haga (distribución de kits), pero esa es una tarea de la Secretaría de Acción Social, no del MEC”, cuestionó Ramírez en conversación con el programa Cara o Cruz.

Señaló que el anuncio que espera de parte del ministro va orientado a: el acuerdo de un nuevo calendario escolar con las instituciones, la fecha estimativas del regreso, las asignaturas fundamentales durante este tiempo de confinamiento, las actividades y el proceder en lo que se extienda la cuarentena, etc.

“¿Qué hacen 5 meses los chicos en su casa, ¿qué va a pasar?, es un tema social, no es solamente recibir las clases aprender a leer y escribir, hay un tema psicológico que no se está abordando, no se ve venir”, criticó el docente.

El ministro Eduardo Petta inició la semana pasada la distribución de kits alimenticios en las instituciones de Asunción, mientras que en Central y los demás departamentos, la entrega está a cargo de las Gobernaciones y municipios.

Los alimentos van en reemplazo de la merienda escolar y el cambio fue posible tras un acuerdo con las proveedoras.