Debido a la falta de infraestructura en San Pedro, la autopsia no pudo hacerse en forma, por lo que el trabajo se completará hoy en Asunción. Los cadáveres calcinados podrían demorar más tiempo.

El médico forense Pablo Lemir confirmó que este lunes se hará en forma la autopsia de los reclusos asesinados en la Penitenciaría de San Pedro del Ycuamandyyú.

“Ellos no tenían la infraestructura adecuada, lamentablemente el Estado paraguayo no está dando la respuesta que debería a la investigación”, comentó Lemir en entrevista con la 970 AM.

Debido a esto, recién hoy bañarán los cuerpos, para luego describir las lesiones correctamente y proceder a la extracción de muestras de ADN, ya que dos de los occisos están totalmente calcinados.

A esto se suma la necesidad de una identificación científica, teniendo en cuenta de que solo se manejan los nombres en base al reconocimiento de sus compañeros de celda.

Se dará participación a odontólogos forenses para los detalles de las características dentales.

Siete de los cuerpos podrán ser entregados hoy mismo a los familiares, sin embargo, los dos restantes que están totalmente calcinados, podrían demorar un día más.