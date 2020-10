“No es sostenible pensar la vida de una Nación, como única estrategia desde el ‘quédense en su casa, el encierro. Ya es poco inteligente no puede ser que ante esta situación la consigna siga siendo estar encerrado’”, afirmó Luis Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay.

Manifestó que las medidas restrictivas tuvieron medianos sucesos por lo que quedarse encerrados ya es insostenible. “El segundo concepto es que esto va a durar, habría como una fantasía de que la pandemia acabará y con o sin vacuna se debe pensar en un nuevo modo de vivir”, señaló en contacto con GEN.

Ramírez destacó que una encuesta que realizaron arrojó como resultado que el 60 por ciento de la comunidad educativa quiere volver y un 40 por ciento está dividido entre los que tienen condiciones para continuar y los que no logró acceder al sistema implementado.

“Hay gente que está cómoda porque tiene las condiciones para seguir y hay otro 15 por ciento de la población educativa que está bien y otro porcentaje grande que no llegó a acceder. Las familias están angustiadas y los jóvenes están hastiados”, recalcó Ramírez.

La desesperanza aumenta y el tiempo se acorta para los chicos que este año terminan el colegio y que no podrán cerrar un ciclo con sus amigos y compañeros

Advirtió sobre la condición mental y emocional que no se tenía desde marzo y que genera un clima que debe ser evaluado siempre teniendo en cuenta que la salud es lo más importante.

“Según las consultas que hicimos, lo más crítico para los jóvenes es estar encerrados, hace meses no salen, no tienen vida social y eso genera un estado depresivo y bien, no tendremos contagios pero sí depresión y suicidios”, alertó.

Con respecto al retorno a clases, Ramírez afirmó que el Paraguay no es homogéneo por lo tanto, los consejos departamentales de educación deben analizar los modelos y realizar los ajustes de acuerdo a las posibilidades de cada región.

La infraestructura de las instituciones educativas es solo un elemento para la vuelta a clases y no se debe olvidar el segundo que es el pedagógico.

“Hay sectores que quieren volver y otro que no y creo que este es el tiempo de apoyo emocional de los chicos y acá el Ministerio de Salud es el que manda lastimosamente en una discusión que debería estar liderada por lo pedagógico”, puntualizó.

Definitivamente, el retorno no será de toda la comunidad educativa de una vez sino debe darse por parte teniendo en cuenta la multiplicación de todo el movimiento que esto generará.