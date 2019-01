Desplome en puesto de salud: edificio lleva más de una década sin mantenimiento

El Puesto de Salud de Remansito, Bajo Chaco sufrió un desplome del techo en el área de la sala de partos dañando equipos y dejando el servicio inservible. La obra de ampliación fue construida a través de una donación y desde entonces no fue verificada. El área de consultorio no fue afectada, no hubo heridos y las embarazadas son derivadas hasta el hospital distrital.