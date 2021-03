“Estamos convocando a una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencia para informar de los datos que tenemos. Guste o no guste, tomaremos medidas”.

Así explicó el doctor Hugo Cabrera a medios radiales de Concepción. Lamentó que se note poca conciencia a la hora de prevenir los contagios.

“Los bares están más apretados que no sé qué. Es una muestra de desidia general, tanto de los dueños de los locales, autoridades y ciudadanía”, dijo.

Señaló que “el personal de salud hace lo posible pero no tenemos respuestas por parte de nadie. No se puede ser inconsciente y no respetar los protocolos sanitarios”.

Insistió en que las personas deben asumir las responsabilidades como corresponde mientras se buscan soluciones a la problemática que se vive en el país hace un año.

“La covid-19 no es la única problemática. Hay más casos, la covid es un problema más”, afirmó y consideró que “el déficit de insumos es algo histórico”.

“El Ministerio de Salud nunca lo tuvo todo y las vaquitas siempre existieron. Es la realidad de los hospitales públicos”, mencionó.

También refirió que “hay que apostar a la conciencia. Debemos estar ajustados al modo de vivir covid, dengue y demás, porque después nos pasamos haciendo polladas para sufragar gastos”.