Si bien dijo conocer a las tres víctimas Jorge Torres, Clari Arias y Carlos Rejala; el principal sospechoso de haber solicitado la ayuda de la banda de malvivientes aseguró que es inocente y que no tuvo acceso alguno a la información de los tres citados.

En charla con la prensa, Fabián Martí dijo que no se comunicó con Aristóbulo Luis Bordón, quien está detenido por liderar la banda que acostumbra a duplicar chips y luego vender la información de sus víctimas. También indicó que no conoce a estos hackers.

"No tuve ningún acceso a la información de los periodistas ni del diputado. No conocía a esta banda. Yo no me comuniqué con él. Ya dije lo que tenía que decir ante la Fiscalía. El trasfondo es demasiado grande, tiene una historia que yo me voy a reservar. Siempre ofrecen de todo cuando hay casos grandes, cuando hay guerras empresariales o políticas, se acercan a ofrecer. Son gente que dice que habla con fulano o mengano”, alegó.

El detenido refirió además que el PLRA nada tiene que ver en este asunto. Actualmente él ocupa la presidencia del Tribunal Electoral Independiente (TEI) de dicha nucleación política.

Por su parte, el abogado Juan Khon, representante de Fabián Martí, dijo antes a los medios que en realidad Bordón le ofreció información a su cliente, pero que este último no aceptó la propuesta y nunca más contactaron telefónicamente.

La fiscal Irma Llano solicitó al juzgado la prisión preventiva de Martí, ya que hay indicios suficientes de su participación en el robo de información del diputado y los dos periodistas.

"Él se abstuvo de declarar, nosotros solicitamos la prisión preventiva, está imputado por asociación criminal y acceso indebido a sistema de datos. Yo como ciudadano tengo que denunciar si tengo conocimiento sobre un hecho punible, hoy hay indicios suficientes de su participación en los hechos investigados. Este servicio estaba siendo prestado con fines de espionaje, es un atentado contra los valores de la República del Paraguay", contó a la radio 730 AM.