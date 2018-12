La fiscal Teresa Sosa formuló imputación contra el fiscal adjunto Patricio Gaona, denunciado por coacción sexual por una estudiante. Pese a existir indicios de que se cometió el abuso, la representante del Ministerio Público optó por no solicitar la prisión preventiva de su colega alegando la presunción de inocencia, argumento que no aplicó en otros casos.

En entrevista con la 970 AM, Teresa Sosa comentó que el fiscal adjunto Patricio Gaona fue imputado por la supuesta comisión de los hechos punibles de acoso sexual y coacción sexual en base a dos denuncias que habían sido realizadas por una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), lugar en el que Gaona ejercía como docente.

“Se realizaron las primeras investigaciones que dan elementos que nos hacen sospechar la participación de Patricio Gaona, por ello se formuló imputación”, manifestó.

Debido a que el denunciado posee fueros por su cargo de fiscal adjunto, se ha solicitado al Juzgado Penal de Garantías que remita una nota explicando la imputación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a fin de que estudie el tema y logre su desafuero, según explicó la agente fiscal.

Al ser consultada sobre el porqué no solicitó la prisión preventiva de su colega, argumentó que la persona imputada -en este caso, Patricio Gaona- goza del principio de inocencia hasta que se pueda probar la reprochabilidad en un juicio oral y público, lo cual hasta el momento aún no se concretó debido a que el proceso sigue en curso. Asimismo, sostuvo que dicha medida es excepcional en nuestro proceso penal.

“La regla es de que la persona sea sometida al procedimiento penal en libertad, por eso solicité medidas sustitutivas a la prisión preventiva que aseguren el sometimiento de Gaona al proceso a raíz de que el mismo posee arraigo”, explicó Sosa.

Otro de los argumentos que brindó durante la entrevista radial es que la expectativa de pena mínima en los casos de coacción sexual es de 6 meses y no de 5 años, motivo por el cual no se puede caratular como un crimen y, por ende, no es obligatoria la solicitud de esta medida.

“En Paraguay se abusa de la prisión preventiva sencillamente porque es más fácil, menos complicado explicar y razonar”, acotó la agente fiscal. “No podemos que significa un peligro para la sociedad, nosotros estamos iniciando la investigación, no podemos decir esto en el momento, recién lo vamos a conocer cuando se culmine esta investigación”, remarcó.

En contrapartida, se confirmó que el Consejo de la Facultad de Derecho UNA inició un sumario administrativo en contra de Gaona y lo suspendió en sus funciones como docente a raíz de la denuncia presentada por la estudiante.

APARENTE “CORPORATIVISMO” ENTRE COLEGAS

Un hecho llamativo en este caso es que la fiscal Teresa Sosa puso como excusa la presunción de inocencia para no solicitar la prisión preventiva de su colega, el fiscal adjunto Patricio Gaona, argumento que no aplicó en otros casos que le tocó atender anteriormente.

Uno de ellos data del año 2016 cuando Sosa presentó imputación por robo agravado y tentativa de robo agravado contra un hombre que fue detenido luego de supuestamente haber perpetrado un asalto callejero. En aquel entonces, el Ministerio Público solicitó al juzgado la prisión preventiva del imputado, pese a que aún no se había comprobado la culpabilidad del mismo en un juicio.

A todo lo citado anteriormente se le suma el hecho de que Gaona ya posee denuncias anteriores de casos de acoso sexual en las que habrían sido víctimas funcionarias de la Fiscalía de San Lorenzo, estudiantes de Derecho de Caacupé y Quiindy, así como varias otras mujeres que no trabajan en el Poder Judicial. A raíz de esto, la Inspectoría General del Ministerio Público había ordenado la apertura de una investigación sumarial en su contra.