El intendente Alfredo Stete fue este domingo a calmar las aguas, pero los damnificados no lo dejaron hablar y tuvo que ir a resguardarse dentro de la sede gubernativa.

Los manifestantes incluso intentaron agredirlo durante la movilización que se realiza frente a la Gobernación de Ñeembucú, en reclamo ante la falta de asistencia tras las inundaciones.

En charla con la prensa, el intendente de Pilar, Alfredo Stete, aseguró que los kits serán entregados a todos los afectados y que en los próximos días estarán llegando más camiones con la ansiada asistencia del Gobierno.

“Esperamos llegar mañana a todos. El tiempo nos ganó y el espectro es muy grande”, dijo. “No podemos tener reservas, todo lo que llega estamos dando”, acotó.

POLÉMICO VIDEO

Por otra parte, fue consultado por la prensa respecto al video publicado por la exmodelo Marly Figueredo, quien formó parte de la comitiva del Gobierno que fue a fiscalizar los trabajos de asistencia en Pilar. En dicho material se oye al jefe comunal dar una salomónica solución a la problemática: “Se va a hacer el muro en Pilar y la gente se va a calmar. Eso nomás tienen que decir a la gente y ya está”, menciona mientras conducía su vehículo.

Al respecto, Stete aseguró que sus expresiones pudieron ser mal interpretadas, al momento de indicar que él es el más interesado en concretar el muro para la ciudad. “Lo que queremos escuchar del presidente es el muro, soy el más interesado, no tiene sentido que yo vaya en contra de mi proyecto. No puedo decirle al presidente: ‘vení, mentinos’. No estoy loco. Dije además que ya no aguantamos más”, aseveró.

El jefe comunal remarcó que el muro definitivo tendrá 36 motobombas y que garantizará una plena solución a la problemática a futuro.

Esta explicación no convence del todo a los ciudadanos.