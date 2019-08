El tenor del mensaje se relaciona a las intrigas palaciegas para remover de puestos en entes, la perpectiva del negocio energético y cargos “no remuneados” en la alta esfera del Ejecutivo.

En una parte de la conversación via WhatsApp entre la ministra Bacigalupo y una persona que no aparece nominada ( en la captura se borraron lo escrito por la secretaria de estado) se alude a Julio Ullón, jefe de gabinete de la Presidencia de la República.

“No están bien las cosas…Pero voy a destapar la olla si me saca del Ministerio… Julio es un traidor, no hay que mentirle a la ciudadanía paraguaya”, refiere la contraparte del mensaje enviado al móvil de la ministra del Trabajo.

En otro pasaje se apunta hacia el fichaje estrella del gobierno para la asesoría principal en la renegociación de Itaipú: Jeffrey Sachs.

Economista estadounidense, especializado en el tratado de Itaipú y considerado en el equipo presidencial como la “palabra mayor”, hasta ahora no dio una sola opinión desde el inicio de la crisis del acta secreta. Si bien en apariencia no tuvo participación en el hecho, no deja de despertar suspicacias, de una de las cuales se hace eco el mensaje envíado a la ministra Carla Bacigalupo.

“Se le contrató a un asesor ad honorem de nombre Jeffrey Sachs para la negociación del tema Itaipú con el Brasil… Ad honorem, Jaja. Nadie va a venir a trabajar gratis… Ullón forma parte de ese equipo”, culmina la parte suculenta del mensaje.

Designado por el propio presidente Abdo Benitez como Coordinador del área energética en el Gabinete Ejecutivo, Julio Ullón es considerado uno de los hombres de confianza que “mintieron” al mandatario acerca de lo favorable que resultaba el acta 6 de Itaipu.

Tan “favorable” que inspiró al jefe del Ejecutivo a considerar a los paraguayos como “pillos y peajeros”, y al Brasil como víctima de nuestro proceder; una calificación que es condiserada como una ofensa nacional, por sectores políticos y sociales que consideran que el juicio político y destitución Abdo debe aplicarse.

Nota de la Redacción: intentamos comunicarnos con la ministra Carla Bacigalupo, celular 0983- 484… en varias ocasiones, no respondió.

También con el ingeniero Julio Ullón: 0971 201… y tampoco respondió.

Tras la publicación del material, en la que se intentó (sin éxito) obtener su opinión, la ministra Bacigalupo escribió en su cuenta de Twitter que la captura de pantalla del mensaje es de contenido falso.