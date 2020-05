En entrevista con Telefuturo, el ministro Benigno López resaltó que la recaudación del Estado en la primera quincena de mayo fue superior a todo el mes de abril. Destacó así que está dando resultados la cuarentena inteligente en el área de la economía.

“Es un dato alentador. Hay más movimiento cuando empezó la cuarentena inteligente. El Estado será importante para generar recursos, eso es nuestra responsabilidad y no del sector privado”, indicó.

Sostuvo que el Gobierno se encuentra abocado a elaborar un plan que sea eficiente y dé un impulso importante para que lograr estabilizar la economía y encaminarla a la recuperación tras el duro golpe por la pandemia del coronavirus.

López dijo que existen recursos disponibles para dar énfasis en obras públicas y viviendas sociales, mientras que se evalúa de dónde sacar los fondos para las asistencias sociales.

Indicó que Itaipú podría generar los recursos necesarios para afrontar la situación actual. “No avanzó (la negociación). Es una alternativa que se tiene, pero se debe mirar en conjunto con el Anexo C cuando nos sentemos a hablar con Brasil. No debemos presuponer que Itaipú es solo nuestro”, sostuvo.

“El objetivo es salir de la pandemia y llevar a la economía a una recuperación eficiente. No hay receta mágica para salir de la crisis. El estímulo fiscal es una vía. Vamos a plantear un plan vigoroso y agresivo, y si necesitamos recurrir a más deudas para invertir, vamos a tener que plantear eso para no hacerlo a medias, pero de momento no creemos necesario que tengamos que recurrir a una deuda. Yo no quiero quedarme corto en el plan de recuperación que tendrá una duración de 18 meses de ejecución”, subrayó.

El Secretario de Estado indicó en otro momento que están viendo la posibilidad de incluir a más beneficiarios al programa Pytyvo.