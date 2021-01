¿Protegerán las vacunas? ¿Las personas alérgicas pueden recibirla? ¿Por qué fueron desarrolladas tan rápidamente? Son algunas preguntas que surgen desde que se presentó como una herramienta de prevención contra el virus respiratorio que generó la pandemia desde marzo de 2020 en el país y desde diciembre a nivel mundial y hoy, a meses de contar con las dosis, el Doctor Tomás Mateo Balmelli, infectólogo y pediatra responde algunas de las tantas.

¿Cómo funcionan las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna?

La plataforma de Pfizer y Moderna son vacunas que usan plataformas genéticas, el ARN mensajero que se introduce dentro de las células humanas e induce la producción de proteínas protectoras llamadas anticuerpos. Pero no es la única plataforma pero es la que menos se adecua a la capacidad logística del país, están otras de plataforma proteíca y las de protector viral y las de virus inactivados que son desarrolladas por los chinos.

¿Protegerá la vacuna contra el coronavirus?

Con toda seguridad las vacunas van a proteger contra una infección severa de coronavirus probablemente se pueda infectar la persona pero sin síntomas ni signos por lo tanto, no se enfermará.

Cómo fue para que las vacunas sean desarrolladas tan rápidamente?

Es cierto que se iniciaron en tiempo récord porque fueron investigaciones retomadas desde el 2002 cuando hubo el brote de SARS-CoV-1s y en el 2013 cuando se produjo el brote del Síndrome Respiratorio de Medio Oriente MERS-CoV producido por una cepa diferente del coronavirus que usó como huésped intermediario a los camellos. Son investigaciones avanzadas que fueron retomadas también de las investigaciones de vacunas del VIH y que nunca salieron al mercado y como son virus parecidos se basaron mucho en investigaciones previas para este virus de inmunodeficiencia humana.

¿En qué casos es recomendada la vacuna?

Si ya se tuvo coronavirus

Se tendrá que vacunar igual pero no estará dentro del grupo de prioridad en la primera etapa de vacunación que solo será para los vulnerables como los mayores de 60 años y los trabajadores sanitarios que están en primera línea de riesgo epidemiológico.

Las embarazadas y en etapa de amamantamiento

No hay estudios con rigor científico ni casuística importante en embarazadas entonces, vacunación-embarazo- amamantamiento no está bien dilucidado. Aparentemente, el virus no pasa a la leche materna.

Las personas alérgicas

Los alérgicos se tienen que vacunar siempre y cuando no se tenga alergia a alguno de los componentes de la vacuna independientemente de su material genético sea proteico, virus inactivados o vector viral tienen conservantes y adyuvantes que hacen posible el mantenimiento de las vacunas.

Paraguay gestiona las vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo de adquisición COVAX FACILITY en el esquema de dos dosis fueron solicitadas 4.279.800 vacunas con una fecha probable de recepción entre mayo y junio.

Con las agencias productoras las tratativas para la compra de 2.000.000 que llegarían en mayo próximo serían las vacunas desarrolladas por China e India y la más cercana entre marzo o abril corresponde a 1.000.000 de dosis de procedencia inglesa, estadounidense o rusa, según el Plan Nacional de Vacunación presentado por las autoridades sanitarias.