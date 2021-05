A través de un hilo publicado este domingo a través de Twitter , el abogado decidió compartir página por página la resolución escrita que explica los fundamentos de la decisión del Tribunal de Río de Janeiro en relación a la causa de Horacio Cartes.

Cabe recordar que dicha resolución había sido publicada por el TRF el viernes en horas de la tarde, confirmando la decisión adoptada por dicho órgano judicial respecto al proceso abierto contra el expresidente de la República.

El documento menciona los detalles sobre la acusación, cómo se dio inicio a la investigación en sí y las distintas diligencias que fueron llevadas a cabo a lo largo de estos meses, culminando con la anulación del proceso.

Cabe recordar que el Tribunal Regional Federal de Río de Janeiro (TRF) anuló el proceso que fue abierto contra Horacio Cartes al determinar que el exmandatario no cometió crimen o delito alguno, echando por tierra los argumentos de la Policía Federal y del Ministerio Público de Brasil.

La resolución emitida señala que los hechos ocurridos en Paraguay no son alcanzables por la legislación brasileña y que no tipifican un crimen. Asimismo, indica la ausencia de descripción lógica de “actos tendientes a promover, constituir, financiar o integrar personalmente o por interpósita persona, organización criminal” en la causa que afrontaba el expresidente Cartes.

Se señala además que no se configura un crimen alcanzable por la ley brasileña la entrega por sí sola en Paraguay de dinero en efectivo de una determinada persona. “El auxilio al prófugo perpetrado en Paraguay, no atrae a la aplicación de la ley y de la jurisdicción brasileña. Además, relaciones familiares y contactos en agenda telefónica no son conductas punidas criminalmente”, subraya.

Ovelar había explicado días atrás que de esta manera se pudo determinar que “no fue crimen, delito o hecho punible alguno el hecho de haber ayudado a un amigo”, refiriéndose a Darío Messer.

La resolución del tribunal brasileño anula la causa desde su inicio (que data del 2019), liberando del proceso judicial en Brasil al expresidente de la República, quien de esta ya no tendrá ninguna causa pendiente en el vecino país.